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Персони

Карму ніхто не скасовував: російський гурт, який розважав окупантів у Херсоні, потрапив у ДТП

13 Червня 2022, 16:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Карму ніхто не скасовував: російський гурт, який розважав окупантів у Херсоні, потрапив у ДТП
Джерело: Depositphotos

Автобус із російськими артистами, які виступали в українському місті-герої Херсоні на “День Росії” (12 червня), потрапив у ДТП.

Дорожньо-транспортна пригода сталася, коли автобус з виконавцями повертався із тимчасово окупованого російськими загарбниками Херсона.

Пасажири транспорту опинилися в смертельній небезпеці. Про це повідомляють росЗМІ. Водій втратив контроль над керуванням та виїхав на зустрічну смугу, ледь не зіткнувшись із фурою. Інцидент стався вночі, коли траса була погано освітлена.

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За словами пасажирів, все могло б скінчитися гірше, якби вони не з’їхали в кювет.

В автобусі перебували гурт Земляни, СПБ, співачка Олена Сєвєр та інші.

До речі, Земляни, які виступали в Херсоні, не мають стосунку до виконавців популярного треку Трава у дома. Єдиний зв’язок між ними – ексмузикант та ексадміністратор першого складу колективу Володимир Кисельов, який є продюсером гурту в новому складі.

Тобто в Херсоні виступали Земляни “для бідних”. Також варто зазначити, що вийшла на сцену в окупованому місті і дружина Кисельова Олена Север та їхні сини – ВладиМир та ЮрКисс.

Нагадаємо, 12 червня в Херсонській області окупаційна влада організувала “святкування дня Росії”. Росіяни заманювали пенсіонерів прийти на так зване свято, вручаючи пакети з їжею.

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ДТП Херсон
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