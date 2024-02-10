Дружина музиканта Оззі Осборна Шерон звинуватила Каньє Веста в незаконному використанні пісень її чоловіка. Це сталося на вечірці репера з нагоди виходу його нового альбому.

Дружина Осборна звинувачує Каньє Веста у використанні пісень

– Цього разу Каньє надув не того єврея, – заявила Шерон Осборн, яка має єврейське виховання.

Телеведуча зазначила, що надіслала Каньє листа з вимогою припинити виконання пісень чоловіка – раніше йому заборонили використовувати трек Black Sabbath Iron Man, виконану 1983 року на фестивалі в США.

І хоча Осборн рідко відмовляє іншим артистам використовувати його пісні, у випадку з Каньє є вагома причина сказати Ні. Шерон вважає співака неповажним антисемітом, який уособлює ненависть.

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Навіть сам Оззі публічно критикував Веста і заявив, що не давав своєї згоди на використання його пісень, і додав, що своїм антисемітизмом заподіяв багатьом невимовний душевний біль.

– Але він все одно використовував семпл на вечірці з нагоди прослуховування свого альбому вчора ввечері. Я не хочу мати жодних зв’язків із цією людиною!

Нагадаємо, що Каньє Вест уже вибачався за свої антисемітські висловлювання. Музикант опублікував у соцмережах звернення на івриті до євреїв. Артист зазначив, що не хотів заподіяти нікому біль. Схоже, далеко не всі встигли пробачити музиканта.