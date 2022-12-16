Переможці Євробачення 2022 року Kalush та репер Skofka представили спільний трек Батьківщина. Нову роботу присвятили усім українцям, і до неї додали яскравий кліп.

У пісні Батьківщина слухачі можуть знайти віру у світле майбутнє України та швидку перемогу у війні.

– Віра – це те, що змушує нас прокидатися щодня, і робити щось для перемоги. Я вірю, що Україна вистоїть і зможе дуже швидко відродитись. Шлях боротьби дуже непростий, але він точно приведе нас до світла, – заявив Олег Псюк із Kalush.

Відомо, що трек був написаний Skofka – з його допомогою музикант висловив свої думки з приводу війни.

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– Kalush та Skofka разом, як у старі добрі, за часів до 24 лютого. Ось тільки тепер ми разом, щоб підіймати дух для нашої Батьківщини та всіх її героїв, – додає Skofka.

Артисти вірять, що перемога залежить від кожного з нас і насамперед від наших захисників, тому намагаються підтримувати бійців ЗСУ за допомогою зібраних коштів на концертах.

Нагадаємо, що на початку грудня Kalush записали трек разом із Козаком Сиромахою. За словами лідера колективу Олега Псюка, це пісня, де вони хотіли передати справжній український дух.