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Kalush Orchestra дали концерт в Ірпені

21 Квітня 2022, 18:22
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Kalush Orchestra дали концерт в Ірпені
Джерело: Kalush

Гурт Kalush Orchestra, який представить Україну на Євробаченні 2022, дав концерт у зруйнованому місті-герої Ірпінь.

Виступ колективу був на головній площі міста. Вони заспівали на підтримку місцевої громади, тероборони, ЗСУ та волонтерів.

На відео, які з’явилися в мережі, можна побачити, що серед усіх композицій, які виконали Kalush Orchestra, був і трек Додому, який зараз у багатьох асоціюється з війною. Звучала і вже легендарна Stefania, з якою гурт представить Україну на Євробаченні 2022.

Варто зазначити, що пісня Stefania стала певним гімном російсько-української війни. Трек набув широкої популярності в соціальних мережах, оскільки був написаний перед самою війною.

Раніше в Ірпені виступив гурт Без обмежень. 17 квітня колектив приїхав у місто-герой та виконав свої популярні треки.

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Теги
Kalush, Ірпінь, Концерт
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