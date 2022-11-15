Українська співачка Надя Дорофєєва показала, який вигляд мала у 17 років, та змусила приревнувати нового хлопця Михайла Кацуріна. Знімком артистка поділилася в Instagram і на реакцію від другої половинки довго чекати не довелося.

Надя показала свій образ під час участі у шоу Американський шанс, у якому також брала участь й інша українська зірка MamaRika. Оригінали фото виклав продюсер Ігор Кондратюк, і свій зовнішній вигляд на знімках почала коментувати Дорофєєва.

Так, артистка на архівних фотографіях одягнена у жовтий топ та дуже короткі шорти, а під ними боді.

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– Шок-контент. Перше – мені тут 17. Друге – вже помітно, що я ікона стилю. Третє – Денніс Родман витріщається на мої сідниці. Четверте – на фото Денніс Родман, – прокоментувала Надя старі фото.

Артистка додала, що сміється від коментарів своїх фанів. Втім, на цей знімок відреагували не лише слухачі Дорофєєвої, а і її новий хлопець Михайло Кацурін, з яким вона почала зустрічатись одразу після розставання з Дантесом. Надя зазначила, що ресторатор ревнує.

– Блін, якого х**а Денніс Родман палить на зад моєї малої? – саркастично прокоментував знімок Кацурін.

Нагадаємо, що стосунки Дорофєєвої та Кацуріна стали несподіванкою не лише для шанувальників артистки, а й для самого Дантеса. В одному зі своїх останніх інтерв’ю Володимир заявив, що він досі чекає, коли йому розкажуть усю правду.