Українська співачка Jerry Heil заспівала пісню про Ілона Маску на тлі його скандальних заяв щодо Криму та України. Артистка взяла за основу пісню Poker Face Леді Гагі, але переробила слова на власний смак.

Своєю новою творчістю зірка поділилася у TikTok.

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У кавері Jerry Heil звернулася до Ілона Маску і запитала, що в нього трапилося з головою.

– Слухай, що в тебе сталося з мозком. Хто змусив тебе писати, що Росія може перемогти Україну? Попроси своїх гуманоїдів, щоби вони відправили Рогозіна на Марс, – озвучила текст пісні співачка.

Нагадаємо, що на початку жовтня Ілон Маск запропонував у Twitter “мирний план” закінчення війни в Україні. Бізнесмен почав запитувати думки користувачів соцмережі, обговорюючи нашу країну без присутності України. Також Маск вважає, що Крим має бути російським, та й у Росії чисельність мешканців більша, тому в окупанта нібито є шанси на перемогу.

Українські зірки відреагували на заяви Маска і порадили йому віддати свої заводи Tesla корінним індіанцям, а телеведучий Григорій Решетник заявив, що мільярдер втратив шанс стати новим учасником шоу Холостяк.