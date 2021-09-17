Українська співачка і ведуча бекстейджу Україна має талант Jerry Heil записала саундтрек до супергеройського фільму Apple-Man та презентувала кліп до пісні, який також є трейлером української картини.

Apple-Man – це гумористичний бойовик про супергероя на ім’я Людина-Яблуко. За сюжетом, головний герой живе в секретній печері під Дніпром і захищає світ від сил темряви. Режисером картини та головним героєм став Василь Москаленко, який і запросив юну співачку взяти участь у створенні кінокартини. На основі саундтреку і створювали трейлер, який і став повноцінним кліпом.

– Кожному супергеройському фільму потрібен потужний саундтрек. Це новий жанр для України, тому пошуки музиканта були складними. Це повинен бути композитор, що може створити масштабну композицію в голлівудському стилі. Завдання складне, але з цим прекрасно впоралася Jerry Heil, – поділився своїм поглядом Москаленко.

За словами режисера, однією з тем фільму є здорове харчування, і Jerry Heil моментально вловила тонку суть картини завдяки своєму здоровому способу життя.

– Три або чотири роки тому я перейшла на веганство, а після – на сироїдіння. Тепер мій раціон складається з 90% сироїдних продуктів, а решта 10% – веганські їжа. Намагаюся харчуватися максимально корисно, – поділилася своїм способом життя співачка.

Крім створення саундтреку, Jerry Heil також взяла участь в зніманнях кліпу — вона приміряла на себе роль захисника людства від сил зла. Щоб повністю вжитися в роль, співачці довелося навчитися тримати в руках зброю. У кліпі дівчина також красується на крутому мотоциклі, відстрілюючись від ворогів.

– Я давно хотіла писати музику до кінофільмів. Мені хотілося зробити такий саундтрек, щоб він пробирав неабиякими музичними прийомами. Я задоволена своїм першим дебютом, а також співпрацею з крутої творчою командою і над композицією, і над кліпом, – поділилася своїми емоціями Jerry Heil.

Apple-Man став найуспішнішим кінопроектом зі Східної Європи на американській платформі Kickstarter. Саме це допомогло привернути увагу громадськості до картини. Проект викликав позитивну реакцію, та навіть привернув увагу голлівудської зірки Дженніфер Еністон.