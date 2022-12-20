Банк Великої Британії представив свої перші банкноти із зображенням короля Чарльза ІІІ. Вони поступово замінять купюри, на яких була королева Єлизавета II.

Банкноти з Чарльзом III надійдуть в обіг вже до середини 2024 року. Йдеться про такі купюри, як – 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів. Про це говориться на сайті банку.

На лицьовій стороні нових полімерних банкнот зображено портрет короля, а також його зображення в прозорому захисному вікні.

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– Я дуже пишаюся тим, що банк публікує дизайн наших нових банкнот, на яких буде зображено портрет короля Чарльза III. Це важливий момент, оскільки король – лише другий монарх, зображений на наших банкнотах. Люди зможуть використати ці нові банкноти, коли вони надійдуть в обіг у 2024 році, – сказав керуючий банку Англії Ендрю Бейлі.

Купюри з Єлизаветою II також залишаться законним платіжним засобом.