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Із закликом протестувати: Віра Фарміґа включила на концерті сигнал повітряної тривоги

22 Листопада 2022, 17:32
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Віра Фарміга

Голлівудська акторка з українським корінням Віра Фарміґа на концерті в Нью-Йорку згадала про Україну. Зірка серіалу Мотель Бейтс включила сигнал повітряної тривоги, який жителі нашої країни чують щодня і вигукнула Слава Україні.

Також вона сказала, що проти політиків, які підтримують кровопролитну війну.

– Ми проти політиків, що підтримують війну! Ми будемо протестувати! Будемо протестувати, – сказала вона зі сцени.

У коментарях під відео користувачі мережі висловлюють Фарміґі слова подяки за підтримку України.

Зараз дивляться
  • Героям слава!
  • Віра, дякуємо вам за підтримку!
  • Найкраща! Люблю тебе, Віра!
  • Неймовірна жінка!
  • Віра – справжня українка, пишаємося! Українці всього світу – ми сила, разом переможемо зло! Слава Україні! – Пишуть підписники Фарміґи.

Зазначимо, з початком війни актриса засудила дії влади РФ. У березні Віра Фарміґа виступила на підтримку України. Актриса оприлюднила відеозвернення в Instagram, в якому зазначила, що пишається єдністю і мужністю українського народу, а також зачитала вірш Василя Симоненка Люди – прекрасні.

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Теги
актриса Підтримка України
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