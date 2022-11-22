Голлівудська акторка з українським корінням Віра Фарміґа на концерті в Нью-Йорку згадала про Україну. Зірка серіалу Мотель Бейтс включила сигнал повітряної тривоги, який жителі нашої країни чують щодня і вигукнула Слава Україні.
Також вона сказала, що проти політиків, які підтримують кровопролитну війну.
– Ми проти політиків, що підтримують війну! Ми будемо протестувати! Будемо протестувати, – сказала вона зі сцени.
У коментарях під відео користувачі мережі висловлюють Фарміґі слова подяки за підтримку України.
- Героям слава!
- Віра, дякуємо вам за підтримку!
- Найкраща! Люблю тебе, Віра!
- Неймовірна жінка!
- Віра – справжня українка, пишаємося! Українці всього світу – ми сила, разом переможемо зло! Слава Україні! – Пишуть підписники Фарміґи.
Зазначимо, з початком війни актриса засудила дії влади РФ. У березні Віра Фарміґа виступила на підтримку України. Актриса оприлюднила відеозвернення в Instagram, в якому зазначила, що пишається єдністю і мужністю українського народу, а також зачитала вірш Василя Симоненка Люди – прекрасні.