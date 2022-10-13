Українська блогерка-мільйонник Саша Бо, яка нещодавно вийшла заміж за свого одногрупника Платона Тарнавського, розсекретила вартість весілля.

В інтерв’ю Анні Оліцькій вона зізналася, що святкування було скромним – на 40 осіб.

– Ми спочатку розписалися на даху готелю. Єдине, про що я просила церемоніймейстера, не переривати церемонію, якщо розпочнеться повітряна тривога. Бо ми обітниці говоримо. У нас буде 5 хвилин, аби заховатися, але давайте закінчимо. Але слава Богу, тривоги в цей день не було, – розповіла Саша Бо.

Після розпису пара поїхала фотографуватися, а вже за годину був ресторан.

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– У нас на весіллі була фонова музика, а також виступав Laud. Він співав під наш перший весільний танець. Це була максимально проста, скромна вечірка. Більше схожа на званий вечір. Люди навіть не виходили танцювати – за що мені було незручно перед Laud, – зізнається блогерка.

Точну суму, яку довелося витратити на весілля, Саша Бо не назвала, втім переконує, що парі вдалося вкластися у $10 тис. Цікаво, що навіть сукня нареченої була за бартером.

– Ми весілля не відбили, – жартує блогерка.

Про весілля Саші Бо та Платона Тарнавського стало відомо 3 вересня.

Для блогерки це вже другий шлюб – влітку 2021 року вона розлучилася з Ігорем Пустовітом. Тоді блогерка публічно заявила, що у шлюбі неодноразово ставала жертвою емоційного насильства з боку чоловіка.

Саша Бо виховує двох синів – Євгена та Данила.