Іспанські вчені висунули нову гіпотезу щодо смерті Брюса Лі

Вчені Автономного університету Мадрида причиною смерті кіноактора та режисера Брюса Лі назвали гіпонатріємію. Це недостатній рівень натрію в плазмі крові.

Дослідження опубліковане у грудневому номері наукового журналу Clinical Kidney Journal.

Зазначається, що такий стан міг виникнути через те, що Лі пив багато води.

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— Ґрунтуючись на аналізі загальнодоступної інформації, ми припускаємо, що причиною смерті був набряк мозку через гіпонатріємію. Нездатність нирок вивести надмірну кількість води занапастила Брюса Лі, – йдеться у дослідженні іспанських вчених.

Науковці вважають, що в актора було кілька факторів ризику, що призвели до гіпонатріємії.

За їхніми словами, це надмірна кількість вживання води, вживання марихуани, яка різко різко викликає спрагу, а також прийом ліків, що знижують здатність нирок виділяти натрій та воду.

Крім цього, на виникнення у Брюса Лі гіпонатріємії могло вплинули підвищене вживання алкоголю, ушкодження нирок та надмірні фізичні вправи.

Брюс Лі помер у віці 32 років у Гонконзі 20 липня 1973 року за загадкових обставин. Причина смерті майстра бойових мистецтв досі достеменно невідома, хоча висувалося безліч версії, від вбивства гангстерами до смерті внаслідок теплового удару.

В офіційному висновку про смерті Лі була вказана “алергічна реакція на ліки від головного болю, що спричинила набряк мозку”, але багато хто в це не вірить.

Джерело: Clinical Kidney Journal