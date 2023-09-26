Іспанія звинуватила Шакіру в несплаті податків майже на $7 млн

Колумбійську співачку Шакіру підозрюють у несплаті податків в Іспанії.

Прокуратура Барселони припускає, що у своїх деклараціях з податку на доходи фізичних осіб та податку на капітал за 2018 рік виконавиця здійснила шахрайство на суму €6,7 млн.

Зазначається, що Шакіра уникала сплати податків за допомогою офшорної компанії, зареєстрованої в іншій країні.

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Артистку вже повідомили про звинувачення, наразі вона проживає в Маямі в США.

Суд міста Есплугес-де-Льобрегат (Барселона) також відкрив проти співачки другу справу щодо двох податкових злочинів проти державного казначейства.

Нагадаємо, минулого року проти Шакіри порушили кримінальну справу за несплату податків на суму €14,5 млн в період з 2012 по 2014 рік.

Сама співачка стверджувала, що не мешкала в Іспанії в ті роки. Однак, за даними відомства, на той час Шакіра проводила в країні понад 183 дні на рік, що робить її податковим резидентом.

Зірка постане перед судом за першим позовом 20 листопада. Прокуратура запропонувала, щоб Шакіра дала свідчення у режимі відеоконференції зі свого будинку у США.