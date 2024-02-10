Ілона Гвоздьова зворушила архівним знімком із покійним батьком: Люблю, пам’ятаю, сумую

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова показала архівний знімок із покійним батьком. До фото зірка додала зворушливий вірш, розкриваючи свої емоції.

Ілона Гвоздьова зворушила архівним знімком із батьком

Так, в Instagram танцівниця присвятила цілу публікацію своєму покійному батькові. Ілона показала фото, де разом із татом позує на камеру і посміхається. До знімка знаменитість додала вірш, у якому заявила, що їй не вистачає близької людини.

Люблю, пам’ятаю, сумую…

Ти наш янгол-охоронець тепер!

Як сильно мені тебе не вистачає

Сподіваюсь, ти за нами з небес спостерігаєш,

– написала Гвоздьова.

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Відомо, що у 2014 році у батька Ілони був виявлений рак легенів в останній стадії. Після лікування йому вдалося побороти хворобу, але з’явилися метастази в кістках. Танцівниця часто ділиться своїми думками та спогадами, і каже, що сумує за ним, адже вони були дуже близькі.

Нагадаємо, що раніше Гвоздьова показала, яким був її батько. Він був дуже спортивною людиною і цим добре розважав людей. Його фізичні можливості вражали, але ось рекорд, пов’язаний із гирями або віджиманнями, чоловік не встиг встановити.