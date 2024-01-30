Танцівниця Ілона Гвоздьова прокоментувала чутки про своє розлучення з чоловіком. Також хореографиня зізналася, через що в її родині трапляються сварки.

Ілона Гвоздьова відповіла на чутки про розлучення

Підписники танцівниці почали обговорювати її родинні стосунки після того, як Ілона опублікувала допис із роздумами про сімейне щастя.

– Втомилась бути сильною жінкою, хочу бути Попелюшкою, – написала тоді хореографиня.

Знаменитість запевнила, що між нею та її чоловіком Іваном Хомʼячуком все гаразд. Разом з тим Гвоздьова зауважила, що “для повного щастя жінці інколи потрібно більше, ніж діти, робота і шлюб”. Та й тема розлучення у їхньому подружньому житті, що триває вже 13 років, не є табу.

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– В мене навіть є секрет: для довготривалих стосунків треба раз на рік точно збирати валізу або хоча б робити вигляд, що ти йдеш. Щоби чоловік хотів тебе утримувати і завойовувати, – поділилася Ілона Гвоздьова.

Танцівниця зауважила, що домовилась із чоловіком взяти паузу на різкі та доленосні рішення на час війни. Адже всі ми перебуваємо зараз у непростому психологічному стані, і саме він може стати причиною невдоволень і взаємних претензій.

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова висловилась проти так званих гостьових шлюбів, коли пара не оформлює стосунки офіційно.