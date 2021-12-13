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Ілон Маск став Людиною 2021 року за версією журналу Time

13 Грудня 2021, 14:44
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Ілон Маск став Людиною 2021 року за версією журналу Time

Американський бізнесмен Ілон Маск став Людиною року – 2021 за версією впливового видання Time.

Статки Ілона Маск у 2021 році побили усі рекорди, коли досягли позначки $300 млрд. Проте сам бізнесмен іронізує із цього приводу, мовляв, не такий він уже й заможний. Ілон Маск заперечує, що його називають найбагатшою людиною в історії світу.

– За винятком государів, – іронічно зазначив Маск, додаючи, що російський президент Володимир Путін, ймовірно, заможніший, ніж він.

– Я не можу вдиратися в країни та інше, – додав Маск.

Проте Ілон Маск вже вписав своє ім’я в історію не лише завдяки заробіткам. Він володіє такими компаніями, як Tesla і Space X, які вже дивляться в третє тисячоліття. Одна з революційних розробок Space X – багаторазовий перший ступінь ракети-носія. Для тих, хто в танку, ця технологія дозволяє зробити запуски в космос дешевшими. Також компанія створила перший в історії приватний космічний корабель – Crew Dragon. До речі, головним клієнтом Space X є NASA.

Також Ілон Маск активно реалізує ідею про те, щоб покрити всю земну кулю інтернетом. Кому цікаво більше дізнатися про досягнення Ілона Маск, можете прочитати це в нашому матеріалі нижче.

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Найбільший виклик для Ілона Маск – це ринок електромобілів. Компанія Tesla була заснована у 2003 році. Проте лише 2021-го електромобілі стали мейстримними. Це ринок, який Ілон створював майже самотужки. Довгий час компанія була просто у збитку. Ще й Маск, який любить щось невдало твітнути, кілька разів самостійно обвалював акції. Однак у 2021 році Tesla почала приносити мільярдний прибуток. Наприклад, за офіційними даними, чистий прибуток Tesla у II кварталі 2021 року перевищив $1 млрд.

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