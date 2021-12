Американський бізнесмен Ілон Маск став Людиною року – 2021 за версією впливового видання Time.

Статки Ілона Маск у 2021 році побили усі рекорди, коли досягли позначки $300 млрд. Проте сам бізнесмен іронізує із цього приводу, мовляв, не такий він уже й заможний. Ілон Маск заперечує, що його називають найбагатшою людиною в історії світу.

– За винятком государів, – іронічно зазначив Маск, додаючи, що російський президент Володимир Путін, ймовірно, заможніший, ніж він.

– Я не можу вдиратися в країни та інше, – додав Маск.

Проте Ілон Маск вже вписав своє ім’я в історію не лише завдяки заробіткам. Він володіє такими компаніями, як Tesla і Space X, які вже дивляться в третє тисячоліття. Одна з революційних розробок Space X – багаторазовий перший ступінь ракети-носія. Для тих, хто в танку, ця технологія дозволяє зробити запуски в космос дешевшими. Також компанія створила перший в історії приватний космічний корабель – Crew Dragon. До речі, головним клієнтом Space X є NASA.

Також Ілон Маск активно реалізує ідею про те, щоб покрити всю земну кулю інтернетом. Кому цікаво більше дізнатися про досягнення Ілона Маск, можете прочитати це в нашому матеріалі нижче.

Найбільший виклик для Ілона Маск – це ринок електромобілів. Компанія Tesla була заснована у 2003 році. Проте лише 2021-го електромобілі стали мейстримними. Це ринок, який Ілон створював майже самотужки. Довгий час компанія була просто у збитку. Ще й Маск, який любить щось невдало твітнути, кілька разів самостійно обвалював акції. Однак у 2021 році Tesla почала приносити мільярдний прибуток. Наприклад, за офіційними даними, чистий прибуток Tesla у II кварталі 2021 року перевищив $1 млрд.

.@elonmusk is TIME’s 2021 Person of the Year.

See how the richest man on the planet is reshaping our world—and beyond #TIMEPOY https://t.co/kxujBpxSEG pic.twitter.com/McylFsiI5u

— TIME (@TIME) December 13, 2021