Ігоря Ніколаєва госпіталізували з підозрою на інфаркт – ЗМІ

Російського музиканта Ігоря Ніколаєва госпіталізували до кардіоцентру з підозрою на інфаркт.

Наразі 63-річний композитор перебуває у блоці інтенсивної терапії, де його обстежують медики. Про це пишуть росЗМІ.

Офіційних коментарів представники артиста поки що не давали. Мовчить і його дружина, співачка Юлія Проскурякова.

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Шанувальники артиста вже хвилюються за нього, а тому залишають коментарі під його фото.

Ігорю Юрійовичу, здоров’я. Одужуйте швидше.

Найшвидшого одужання вам!

Сподіваюсь, що все буде добре. Одужуйте, – пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, Ніколаєв відкрито не заявляв своєї позиції про повномасштабну війну в Україні, проте він заступався за Аллу Пугачову та Максима Галкіна, які, як відомо, критикують дії влади РФ. Також він є хрещеним батьком їхньої доньки Лізи.

Крім того, композитор продовжує виступати на пропагандистських каналах РФ.

У грудні він разом із донькою Пугачової, співачкою Христиною Орбакайте виконав спільну композицію, за що вони нарвались на критику від громадян країни-агресора. А точніше – через своє вбрання. Христина була у жовтій сукні, Ігор у синьому піджаку, що символізує кольори українського прапора. Можливо, це був простий збіг, оскільки проти війни композитор не виступив.

Фото: Ігор Ніколаєв