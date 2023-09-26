Українська співачка Kola планує влаштувати собі пʼять днів тиші. Про це виконавиця записала сториз, в якому уточнила, що під час цифрового детоксу звʼязок триматиме лише з рідними.

– Чесно? Я поки не уявляю, як це буде, але я вже хочу спробувати, – зізналася Kola.

Також артистка поділилася з підписниками дуже особистим бажанням.

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– Я буду з родиною! Без цього клятого телефона, від я кого мене вже тіпає. І взагалі, я хочу доньку. Ось так! – заявила співачка.

За пʼять днів тиші Kola планує виспатися, розслабитися та принаймні на якийсь час забути про відповідальність. Вона поділилася із шанувальниками, що страждає через людську недбалість, тому вирішила щось із цим зробити.