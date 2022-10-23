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І без світла не страшно: Ольга Сумська показала, чим сусіди оснастили ліфт

23 Жовтня 2022, 14:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ольга Сумская
Джерело: УНІАН

Актриса Ольга Сумська показала, як українці піклуються один про одного навіть у найскладніші часи. Побаченим у своєму під’їзді артистка поділилася в Instagram, чим порадувала своїх шанувальників.

Не секрет, що в умовах війни Росія атакує енергетичну інфраструктуру по всій Україні, через що наші люди стикаються з тимчасовими перебоями у подачі електроенергії до будинків. Вкрай неприємно в такій ситуації опинитися в ліфті, де без світла та можливості сильно злякатися.

Сусіди Ольги Сумської подбали про такі випадки й залишили в ліфті будинку коробку для виживання з усім необхідним.

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– Наш ліфт… Дякую сусідам за турботу у цей тяжкий час! – підписала знімок зі скринькою артистка.

Так, у коробці першої необхідності є ліхтар, вода, заспокійливе, памперси для дорослих, печиво, вологі та сухі серветки, пакети для сміття. Цього більш ніж достатньо, щоб провести 4 години в ліфті в відносно комфортних умовах.

Користувачі мережі відреагували на турботу сусідів Сумської:

  • Супер! Українці – непереможна нація!
  • Як круто! Яка класна ідея та турбота про сусідів.
  • Я показав батькам, ми теж зробимо таку коробочку.
  • Українці особливі люди – а зараз дружні як ніколи допомагають один одному.

Нагадаємо, що дочка артистки зараз у Росії, за що Ольга Сумська нарвалася на хейт. За словами артистки, для неї це болісна тема, яку часто порушують у суспільстві.

Теги
Війна в Україні Ольга Сумська
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