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Хвилювалася, що виріжуть: Джамала приховала від організаторів Євробачення кінець свого виступу

15 Травня 2023, 08:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Джамала
Джерело: Джамала

Співачка Джамала розповіла, що приховувала від організаторів Євробачення 2023 фінал своєї пісні. Наприкінці композиції виконавиця вигукнула: Слава Україні! Героям слава!

В Instagram-stories Джамала вирішила поспілкуватися зі своїми шанувальниками після виступу на пісенному конкурсі. Ті, своєю чергою, поцікавилися в неї – за кого вона вболівала?

– За всіх наших і, звичайно, трохи за себе. На всіх прогонах пісні я приховувала фінал. Хвилювалася, що виріжуть, – поділилася Джамала.

Джамала Євробачення 2023

Також вона подякувала організаторам, що ті не стали вирізати її слова з ефіру.

– Дякую, UK, що залишили в ефірі, – наголосила виконавиця.

Джамала Євробачення 2023

Нагадаємо, Джамала виступила на Євробаченні 2023 як запрошений гість. Сам конкурс відбувся у Ліверпулі. Україну представляв дует Tvorchi. Представники нашої країни посіли шосте місце, а ось перше дісталося співачці зі Швеції Loreen.

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