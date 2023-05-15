Співачка Джамала розповіла, що приховувала від організаторів Євробачення 2023 фінал своєї пісні. Наприкінці композиції виконавиця вигукнула: Слава Україні! Героям слава!

В Instagram-stories Джамала вирішила поспілкуватися зі своїми шанувальниками після виступу на пісенному конкурсі. Ті, своєю чергою, поцікавилися в неї – за кого вона вболівала?

– За всіх наших і, звичайно, трохи за себе. На всіх прогонах пісні я приховувала фінал. Хвилювалася, що виріжуть, – поділилася Джамала.

Також вона подякувала організаторам, що ті не стали вирізати її слова з ефіру.

– Дякую, UK, що залишили в ефірі, – наголосила виконавиця.

Нагадаємо, Джамала виступила на Євробаченні 2023 як запрошений гість. Сам конкурс відбувся у Ліверпулі. Україну представляв дует Tvorchi. Представники нашої країни посіли шосте місце, а ось перше дісталося співачці зі Швеції Loreen.