Донька американського актора Роберта Де Ніро Дрена назвала ймовірну причину смерті її сина Леонардо.

На запитання користувача Instagram, як помер 19-річний хлопець, Дрена написала, що хтось йому продав фентанілові таблетки.

– Хтось продав йому таблетки-ласети з вмістом фентанілу. Мій син пішов назавжди, – пояснила Дрена.

У самому пості жінка подякувала всім за підтримку, зазначивши, що щоб прийняти таке горе, їй знадобиться час.

– Лео, мій дорогий, я люблю тебе сьогодні, як у перший день, коли взяла тебе на руки. Та сама людина, яка забрала нас із лікарні, коли ти народився, відвезла нас у похоронне бюро, де я до тебе доторкнулася востаннє. Я не можу повірити, що все це реально… Ти не заслужив такої смерті, але я можу тільки заспокоювати себе, що Богу потрібен сильний і могутній ангел у їхній армії, – написала Дрена.

Вона додала, що її серце розбите назавжди і зараз із кожним своїм ударом воно плаче.

4 липня стало відомо, що онук Роберта Де Ніро помер. Сам актор сказав, що така новина вразила його і попросив дати їхній родині час, щоб побути наодинці.