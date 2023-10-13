12 жовтня в ефірі Нового каналу вийшов черговий випуск свіженького сезону розважального шоу Хто зверху? з Лесею Нікітюк і Богданом Шелудяком. У третьому випуску ігрового протистояння жінок і чоловіків зійшлися гуморист Володимир Черняк, виконавець Дмитро Каднай, музикант Qatoshi, співачка та авторка Skyler, радіоведуча Валерія Товстолєс і акторка Наталка Денисенко.

У першому раунді Руки-ноги насмішили чоловіки й дуже потішили прагненням перемоги дівчата.

– Qatoshi, як ви можете складати такі файні пісні, коли не вмієте складати слова? Чоловіки, треба використати праву й ліву долоню Богдана в цьому раунді, аби пояснити, що то було. Це був: “Ор!”. А от дівчата дуже старалися! Врешті: три складені слова в чоловіків проти п’яти в дівчат, – пожартував після завершення цього раунду Пан Суддя.

Другий раунд По губах пройшов приблизно, як і перший. Дівчата старанніше працювали й заробляли гроші, а от чоловіки розважались. Але тут їм це допомогло!

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Результат раунду – нічия. Але Пан Суддя не зарахував один бал дівчатам через підказку від Лесі Нікітюк. Тож у студії все ж таки лунало: “Му-жи-ки!”.

У музичному конкурсі 5 слів було багато танців і співів. Та, звісно, сміху. Особливо, коли капітан жіночої команди вирішила зіграти всліпу і, не відкриваючи жодного слова, намагалася вгадати пісню. Так вже їй хотілось, аби там був захований рядок: “Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ!”.

Та, на жаль, саме цей хід “потопив” дівчат. Перемога в раунді знову дісталася чоловікам.

Хто я? – раунд, якого зазвичай найбільше бояться учасники проєкту Хто зверху? Та не в цьому випуску! Тут Лєра Товстолєс та Володимир Черняк самі попросилися взяти участь.

Не дарма так прагнули! Бо обоє відгадали своїх персонажів. Щоправда, Вова за 73 секунди, а Лєра лише за 19. Черняк перевтілився у співачку Ріанну, а Товстолєс – у керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

П’ятий раунд Обмін ролями розпочинали дівчата. За 90 секунд їм потрібно було пройти естафету: з ляльками на шиї, які імітували справжніх дітей, з’їхати з гірки, пройти через шини й під мотузкою.

А чоловікам без жодних обмежень у часі потрібно було повторити три челенджі з Instagram: зав’язати шнурки, поставивши ногу на стовп світлофора, закрити багажник автівки ногою та, лежачи на боці і піднявши одну ногу перпендикулярно підлозі, втримати на підошві кросівка келих шампанського. Із завданнями краще впоралася жіноча команда.

Правда/брехня – один із найулюбленіших раундів глядачів, бо там зірки розповідають невідомі факти або цікаві історії з власного життя. У цьому випуску стало відомо, що Володимир Черняк працював вантажником кавунів на Херсонщині, Валерія Товстолєс у 14 років підпрацьовувала на будівництві, шпаклюючи стіни. А Наталка Денисенко зізналася, що якось озвучувала фільм оголеною!

– Я прийшла на озвучку в костюмі з екошкіри. Коли почала працювати, то почула від звукорежисера: “Наталко, одяг скрипить”. А це був комбінезон! Зрозуміла, що немає іншого виходу, як зняти його й почати озвучувати в спідній білизні, – розповіла акторка в ефірі Хто зверху?

Сьомий раунд Скляна дошка завершився перемогою жіночої команди завдяки Skyler. Вона дала аж дев’ять правильних відповідей і майже цілу хвилину протрималася на скляній дошці, яка змінювала кут нахилу.

Це зарядило членів її команди ще більше, тож дівчата виграли в фіналі! Дуже веселому й оригінальному фіналі, де всі учасники приміряли на себе зростові костюми огірочків.