Хто збрехав в очі Топольському і чому Холостяк довів Сашу Мудру до сліз

Минулий тиждень на проєкті Холостяк 2022 запам’ятався чи не найбільшим скандалом за всю історію романтичного реаліті. Вперше Холостяк відмовився проводити церемонію троянд і залишив учасниць без жодних пояснень.

Чи всім дівчатам вдалося знайти спільну мову з Алексом Топольським у 7 випуску Холостяка, читайте в матеріалі.

Сльози Саші Мудрої

Новий тиждень у Дубаї Алекс Топольський розпочав із розмов з учасницями. Він запросив на тет-а-тет Аліну, Катю, Сашу Мудру, а також Марину – дівчат, на адресу яких минулого тижня лунало найбільше негативних коментарів.

Зараз дивляться

Мабуть, найемоційнішою з розмов стала зустріч із Сашею Мудрою. Дівчина є очевидною фавориткою Топольського, втім, із конкурентками знайти спільну мову їй не вдається. Для Холостяка анонімні коментарі учасниць на адресу Саші стали справжнім шоком.

– Кожна з дівчат негативно про тебе відгукнулася.

У відвертій розмові з Топольським дівчина зізналася, що така її агресивна поведінка має корінь із дитинства і насправді є спробою захиститися.

– Кожній дитині хочеться бачити тата і маму разом. Попри те, що вітчим до мене завжди гарно ставився і називав себе моїм захисником, я не відчувала з ним того контакту, який у мене є з рідним батьком. Тому я обрала для себе якусь захисну реакцію: щоб люди розуміли, що мене не можна образити, я сама можу образити.

Учасниця зізналася, що їй соромно перед Холостяком за те, що сталося на церемонії троянд.

– Я бачила розчарування у твоїх очах. Розчарувати тебе – це останнє, чого мені хотілося.

Збреши мені

Прогулятися на яхті Холостяк запросив Віку, Сашу та Лізу.

– У якийсь момент я відчув, що вони зі мною нещирі, і дівчата це підкреслили на церемонії.

Щоб перевірити щирі наміри учасниць, Топольський запропонував гру. Всі по черзі розповідали три історії, одна з яких була вигадана. Обвести всіх довкола пальця вдалося тільки Лізі.

Під час індивідуального спілкування Холостяк вкотре дорікнув Лізі, що вона нещира.

– Якщо в Алекса була ціль вивести мене на емоцію, то йому це вдалося. Це була емоція розчарування.

Втім, гру на публіку Алекс закидав і акторці Віці.

Серйозних розмов із Сашею вже було вдосталь, тож пара каталася на водному мотоциклі та солодко цілувалась.

Верхи на конях

Дочекалася побачення з Алексом і Марина. Після двох поспіль жовтих троянд дівчині кортіло провести час із Топольським наодинці. Пара грала в поло верхи на конях.

Після закидів Алекса, що Марина постійно намагається його звабити, дівчина змінила тактику у спілкуванні з Холостяком і була досить стримана.

– Мені здається, коли виникають якісь пристрасні почуття, вона їх контролює і нівелює. Сьогодні мені було цікаво пізнавати її як людину.

SPA на двох

Катю Холостяк запросив у SPA. Попри те, що між Катею та Алексом помітна іскра, для дівчини це перше індивідуальне побачення за весь час перебування на проєкті.

Після масажу вони відповідали на запитання із карток, щоби зблизитися і краще пізнати одне одного. Побачення закінчилося солодким поцілунком.

Перш ніж розпочати церемонію троянд, Алекс Топольський традиційно послухав відеозвернення учасниць. Після почутого він вийшов до дівчат і без зайвих прелюдій покликав до себе Лізу.

– На нашому побаченні я був різким, я був неправий. Я розумію, що часом своїми словами та вчинками відштовхую людей. Я намагаюся з цим працювати. Я зрозумів, що зробив боляче тобі своєю поведінкою. Я розумію, що слів назад не повернути.

Ліза зізналася, останнє індивідуальне спілкування з Холостяком її засмутило. Вона відчула дистанцію і непорозуміння, тож зрозуміла, що їй більше немає місця на проєкті. Під час відеозвернення вона попросила Алекса відпустити її додому.

– Мені складно тебе відпускати, – додав Алекс і провів дівчину.

Червоні троянди отримали Саша Мудра, Віка, Юля, Марина, Катя, Саша та Аліна.

Наступний тиждень Холостяк із дівчатами проведуть у зимових Карпатах.