Зйомки 12 сезону розважального шоу Хто зверху? (Новий канал) розпочнуться зовсім скоро. Хто стане капітаном чоловічої команди та складе компанію Лесі Нікітюк, поки залишається таємницею.

А поки новий ведучий Хто зверху? розсекретив чотири факти про себе.

Був у випуску одного з попередніх сезонів Хто зверху?

– Запам’ятав свою участь у шоу Хто зверху?, бо тоді в мене був складний період у житті. І до команди “мотор” я сидів у своїх думках і з поганим настроєм. Але під час зйомок і після них змінився мій емоційний стан і залишилося дуже класне враження, – ділиться хлопець.

Студентом грав у КВК

– Це було прикольно, адже тоді відбувся мій другий вихід на сцену університету. А на ній, до речі, проводилися заходи обласного масштабу, тому це доволі велика аудиторія. Було досить хвилююче, але круто! – пригадує він.

З дитинства мріяв про телебачення

– А ще я навчався на факультеті журналістики в університеті, – каже новий ведучий.

Був співведучим Лесі Нікітюк на Новому каналі

– Леся Нікітюк для мене дуже цікава та харизматична дівчина, ведуча з великим досвідом. Взагалі я з Лесею давно знайомий. А в кадрі з нею комунікувати тим більше круто. Мені подобаються її гумор і безпосередність, – говорить він.

Нагадаємо, незмінним ведучим шоу Хто зверху? з першого сезону був Сергій Притула. Із початком повномасштабної війни він ще більше занурився у волонтерство. У грудні 2022 року Притула остаточно заявив, що більше не повернеться до роботи ведучого розважальних шоу.

Сама Леся Нікітюк зізнавалася, що за роки роботи дуже звикла до Притули і замінити його неможливо.

– Це такий високий рівень інтелекту, така велика сила розуму та кмітливості… Вважаю, що людина, яка вестиме Хто зверху?, повинна мати зовсім інший образ, адже просто копіювати Сергія Дмитровича — це фіаско, – казала ведуча.