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Хто він? Нікітюк показала розкішний сюрприз від таємничого шанувальника

9 Лютого 2023, 13:18
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Леся Никитюк
Джерело: Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк похизувалась розкішним сюрпризом від таємничого шанувальника. Подарунок чоловік залишив просто перед дверима квартири артистки.

Виходячи з ліфта Нікітюк виявила безліч повітряних куль у формі серця та кошики з червоними і білими трояндами, якими було викладено ім’я Леся.

Леся Никитюк подарки

Зараз дивляться

– Виходжу я значить із ліфта… Раптом що, консьєржку теж звуть Леся, – пожартувала ведуча.

Варто зазначити, що особистість таємничого залицяльника Нікітюк розкривати не поспішає, проте це не вперше, коли чоловік робить їй такі сюрпризи. Нещодавно він подарував їй великий букет із рожевих та білих тюльпанів.

Своє особисте життя Леся ретельно приховує, а тому невідомо – чи вільне її серце.

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