Розсекречено склад журі національного журі України на Євробаченні 2023. Оцінювати виступи учасників у фіналі та ставити бали від України будуть Олександр Фоззі Сидоренко, Світлана Тарабарова, Тоня Матвієнко, Олег Собчук і Євген Хмара.
Українці вперше обирали членів нацжурі Євробачення у додатку Дія. Участь у голосуванні взяли понад 724 тис. користувачів.
Примітно, що Олександр Фоззі отримав найбільшу кількість голосів українців під час опитування і став головою національного журі.
Дивіться: Онлайн-трансляція фіналу Євробачення 2023
Як розподілилися голоси за членів національного журі на Євробачення 2023:
- Олександр Фоззі Сидоренко – 157 953 (21,81%)
- Світлана Тарабарова – 125 348 (17,31%)
- Тоня Матвієнко – 101 372 (14,00%)
- Олег Собчук – 84 515 (11,67%)
- Євген Хмара – 73 009 (10,08%)
Нагадаємо, що бали від України у фіналі Євробачення 2023 оголошуватиме Злата Огнєвіч.