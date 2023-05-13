Розсекречено склад журі національного журі України на Євробаченні 2023. Оцінювати виступи учасників у фіналі та ставити бали від України будуть Олександр Фоззі Сидоренко, Світлана Тарабарова, Тоня Матвієнко, Олег Собчук і Євген Хмара.

Українці вперше обирали членів нацжурі Євробачення у додатку Дія. Участь у голосуванні взяли понад 724 тис. користувачів.

Примітно, що Олександр Фоззі отримав найбільшу кількість голосів українців під час опитування і став головою національного журі.

Дивіться: Онлайн-трансляція фіналу Євробачення 2023

Як розподілилися голоси за членів національного журі на Євробачення 2023:

Олександр Фоззі Сидоренко – 157 953 (21,81%)

Світлана Тарабарова – 125 348 (17,31%)

Тоня Матвієнко – 101 372 (14,00%)

Олег Собчук – 84 515 (11,67%)

Євген Хмара – 73 009 (10,08%)

Нагадаємо, що бали від України у фіналі Євробачення 2023 оголошуватиме Злата Огнєвіч.