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Хто ставить бали від України: розсекречено склад нацжурі Євробачення 2023

13 Травня 2023, 22:31
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Хто ставить бали від України: розсекречено склад нацжурі Євробачення 2023
Джерело: Getty Images

Розсекречено склад журі національного журі України на Євробаченні 2023. Оцінювати виступи учасників у фіналі та ставити бали від України будуть Олександр Фоззі Сидоренко, Світлана Тарабарова, Тоня Матвієнко, Олег Собчук і Євген Хмара.

Українці вперше обирали членів нацжурі Євробачення у додатку Дія. Участь у голосуванні взяли понад 724 тис. користувачів.

Примітно, що Олександр Фоззі отримав найбільшу кількість голосів українців під час опитування і став головою національного журі.

Дивіться: Онлайн-трансляція фіналу Євробачення 2023

Як розподілилися голоси за членів національного журі на Євробачення 2023:

  • Олександр Фоззі Сидоренко – 157 953 (21,81%)
  • Світлана Тарабарова – 125 348 (17,31%)
  • Тоня Матвієнко – 101 372 (14,00%)
  • Олег Собчук – 84 515 (11,67%)
  • Євген Хмара – 73 009 (10,08%)

Нагадаємо, що бали від України у фіналі Євробачення 2023 оголошуватиме Злата Огнєвіч.

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