У суботу, 25 травня, на СТБ завершився 16-й випуск кулінарного реаліті МастерШеф. Цього разу судді перевірили усі навички аматорів, без яких не може обійтися жоден професійний кухар.

Саме час дізнатися, хто покинув МастерШеф, попрощавшись із шансом отримати омріяний білосніжний кітель.

Хто покинув МастерШеф вчора, 25 травня

До суперфіналу лишилося усього сім випробувань. Перший конкурс тижня був великою перевіркою вмінь конкурсантів на практиці. Їм довелося продемонструвати, як вони вміють нарізати, філеювати, замішувати тісто, зачищати, обсмажувати й це далеко не все. Учасникам належало обрати ще 27 перевірок, і кожна з них стала справжньою дуеллю проти конкурентів.

Зараз дивляться

Кухарі не просто готували основну страву й заробляли продукти для неї своїми знаннями, а й кидали виклик суперникам. У двобої аматори мали показати, хто з них готує краще. Кожен мав стартовий продуктовий набір. Аби заробити додаткові позиції треба було стати до кулінарного бар’єра із суперником.

Кожен інгредієнт супроводжували різні умови виклику. Кожен переможний епізод приносив учасникам не лише необхідний продукт, а й зірки, що мали відчутний вплив у наступному випробуванні.

– Перед вами стіл з продуктами. Кожен інгредієнт в одному екземплярі. Той, хто перший у турнірній таблиці за балами — обирає першим собі продукти. Чи залишиться щось останнім учасникам — залежить від тих, хто стоїть попереду. Ділитися продуктами — заборонено, — попередили судді.

І ми вже знаємо відповідь на питання, хто довів, що гідний кітеля, а хто покинув МастерШеф. Цього разу додому відправили одразу двох учасників – це Артем Горбенко та Катерина Мазуренко.

Що відомо про тих, хто покинув МастерШеф

Артему Горбенку 23 роки. У 2017 році він перебрався з донецького міста Лиман до Києва. Артем навчається в КНУКіМ на факультеті готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, працює SMM-менеджером, веде Тік Ток. З дитинства мріяв взяти участь у МастерШефі та пʼять разів подавав заявку, поки не потрапив на проєкт.

Катерині Мазуренко 31 рік. Вона працює маркетологом в сімейному бізнесі, продає товари для риболовлі. Також веде профільний блог на Youtube. За її словами, риболовля — це мистецтво, а не лише хобі. Катерина встановила й особисті рекорди, зловивши щуку вагою 13 кг та коропа у 18 кг.