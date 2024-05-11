У суботу, 11 травня, на СТБ завершився 14-й випуск кулінарного реаліті МастерШеф. Цього тижня на любителів чекали особливі завдання, присвячені важливому святу – Дню матері. Однак не всі впоралися із ними.

Хто покинув МастерШеф у 14-му випуску 13 сезону і не зможе продовжити боротьбу за звання найкращого шефа, читайте далі.

Хто покинув МастерШеф сьогодні, 11 травня

У першому випробуванні тижня на МастерШеф приїхали гості – матері, які народили після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Їхні історії надихають не тільки українців, а й увесь світ.

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Кулінарам потрібно було нагодувати не лише їх, а й їхніх дітей. Отже, вони мали врахувати всі особливості харчування гостей.

У другому конкурсі напарниками учасників стали їхні близькі. Це не всім допомогло впоратися із завданням, а тому деякі учасники вибули. Цього разу таких два.

МастерШеф 11 травня покинули Дмитро Чикало і Богдан Лупійчук.

Що відомо про Дмитра Чикала та Богдана Лупійчука

29-річний Дмитро знімає гумористичні відео на тематику взаємодії жінок і чоловіків, розбавляє їх він рецептами страв. Працює на посаді керуючого готельно-ресторанним комплексом. Коли на місці немає кухаря, легко може його замінити.

23-річний Богдан Лупійчук працює в IT і робить торти на замовлення.

МастерШеф – його мрія зі школи. Проєктом він хотів довести батькам, що вони не праві щодо кулінарії.