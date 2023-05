Хто цей Едгар? Учасниці з Австрії виступили на сцені Євробачення

Фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023 відкрив дует Teya & Salen з Австрії. Співачки виконали пісню Who The Hell Is Edgar?.

На сцені Teya & Salena з’явилися у брючних костюмах. Одна з виконавиць надала перевагу чорному вбранню, друга – білому.

Спільним елементом в їхніх образах був червоний топ. Конкурсний номер Teya & Salena доповнили балет та спецефекти.

Пісня Who The Hell Is Edgar? написана про американського письменника Едгара Аллана По. Співачки розповідають, що його привид вселився в їхні тіла для того, щоб створити ліричний шедевр.

Дивіться: Онлайн-трансляція Євробачення 2023 у Ліверпулі

У ніч з 13 на 14 травня у Ліверпулі (Велика Британія) проходить фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023.

За перемогу боротимуться представники 26 країн. Цьогоріч Україну на конкурсі представляє гурт Tvorchi з піснею Heart of steel, артисти вийдуть на сцену у другій частині фіналу, під номером 19.