Дружина ведучого на СТБ Христина Решетнік розповіла, чому не їде з дітьми з Києва, навіть попри ракетні обстріли. Про це блогер розповіла в Instagram, відповідаючи на запитання шанувальників.

Так, один із фанатів запитав, чому зірка не поїхала зі столиці, враховуючи, що РФ щотижня обстрілює Київ – як цивільну, так і енергетичну інфраструктуру.

Христина зізналася, що все через роботу та школу, але незабаром це може змінитися.

Зараз дивляться

– Ми працюємо у Києві, і діти тут ходять до школи. Але якщо так продовжуватиметься, то доведеться думати над тимчасовим переїздом, – запевняє дружина ведучого.

Решетнік зізналася, що дуже складно з трьома дітьми дуже складно бути без світла, води та тепла. Особливо, коли на вулиці температура нижче за нуль.

– Словом, побачимо, – коротко підсумувала блогер ситуацію щодо переїзду.

Ще наприкінці серпня і сам глава сім’ї розповів, чому всі лишилися. Так, Григорій Решетник заявив про рішення залишитися – воно ґрунтується на принципах. Тоді шоумен зізнався, що не шкодує про своє рішення залишитись на рідній землі. Григорій додав, що хоче пройти все це разом з українцями та ЗСУ.