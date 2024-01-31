Христина Горняк розповіла, чому не відмовилася від прізвища Остапчука після розлучення

Колишня дружина Володимира Остапчука Христина Горняк пояснила, чому досі носить прізвище екскоханого. За словами блогерки, вся справа в її діяльності.

Чому Горняк не може повернути своє прізвище

Так, в Instagram Христина вирішила відповісти на запитання користувачів, які цікавляться її прізвищем, яке вона взяла після одруження з ведучим Володимиром Остапчуком. Однак після розлучення змінити його назад на Горняк не так вже й просто.

– Я взяла прізвище чоловіка – це було моє рішення і для чоловіка це було важливо. Я приватний нотаріус, у якого зміна прізвища тягне за собою дуже багато документів, печаток, доступів до реєстрів тощо, – зізналася Христина.

Зірка зазначила, що прізвище Остапчук у неї прописано в закордонних паспортах і візах, а також у дозволі на проживання в Європі. Втім і без цього проблем із використанням прізвища колишнього чоловіка вона не бачить.

Зараз дивляться

– Моя мама після розлучення довгий час ходила з прізвищем мого тата до наступного шлюбу. Тому давайте не піднімати цю тему, – заявила Горняк.

Нагадаємо, в грудні Горняк розповіла про суперечку щодо спільного будинку з Остапчуком. Блогерка зазначила, що питання досі не вирішене.

Фото: Христина Горняк