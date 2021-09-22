Американська акторка та співачка Ніколь Річі ненароком підпалила собі волосся під час святкування дня народження.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила ролик, на якому задуває свічки на торті. Під час цього вогонь перекинувся на її волосся.

На щастя, Ніколь не постраждала, оскільки полум’я швидко загасили. Але, найімовірніше, артистці доведеться робити нову зачіску.

– Що ж, поки що 40 – це гаряче, – іронічно підписала відео Ніколь.

Підписників неабияк розсмішило відео Ніколь, про що вони і написали у коментарях.

Не здивована, що це сталося саме з тобою.

Я злякалась. Сподіваюся, що з тобою все добре.

Просто легенда, сміюсь в голос.

Мені соромно, але це дуже смішно.

Що ж, круте свято!

Ти найкраща! – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Ніколь Річі – це прийомна дочка відомого музиканта Лайонела Річі. Також вона є похресницею покійного Майкла Джексона.

Акторка стала відомою завдяки реаліті-шоу Просте життя, в якому знялася зі своєю подругою Періс Хілтон. Шоу мало великий успіх, але через сварку подруг його закрили після третього сезону.

Свою першу роль у кіно Річі зіграла у 2005 році у фільмі Американські дітки. Пізніше вона з’являлася у таких телевізійних серіалах: Ів; Чак; 8 простих правил для друга моєї дочки-підлітка; Дій, крихітко; Американські мрії.

Крім цього, зірка була моделлю Bongo Jeans і обличчям торгової марки Jimmy Choo.

З 2010 року Ніколь Річі одружена з музикантом Джоелом Медденом – братом-близнюком Бенджі Меддена, який одружений з Камерон Діас. Пара виховує двох дітей.

Фото: Ніколь Річі