Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відео Персони

Похресниця Майкла Джексона підпалила собі волосся, задуваючи свічки на торті

22 Вересня, 15:49 Валентина Чорна
Ніколь Річі

Американська акторка та співачка Ніколь Річі ненароком підпалила собі волосся під час святкування дня народження.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила ролик, на якому задуває свічки на торті. Під час цього вогонь перекинувся на її волосся.

На щастя, Ніколь не постраждала, оскільки полум’я швидко загасили. Але, найімовірніше, артистці доведеться робити нову зачіску.

– Що ж, поки що 40 – це гаряче, – іронічно підписала відео Ніколь.

Підписників неабияк розсмішило відео Ніколь, про що вони і написали у коментарях.

  • Не здивована, що це сталося саме з тобою.
  • Я злякалась. Сподіваюся, що з тобою все добре.
  • Просто легенда, сміюсь в голос.
  • Мені соромно, але це дуже смішно.
  • Що ж, круте свято!
  • Ти найкраща! – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Ніколь Річі – це прийомна дочка відомого музиканта Лайонела Річі. Також вона є похресницею покійного Майкла Джексона.

Акторка стала відомою завдяки реаліті-шоу Просте життя, в якому знялася зі своєю подругою Періс Хілтон. Шоу мало великий успіх, але через сварку подруг його закрили після третього сезону.

Свою першу роль у кіно Річі зіграла у 2005 році у фільмі Американські дітки. Пізніше вона з’являлася у таких телевізійних серіалах: Ів; Чак; 8 простих правил для друга моєї дочки-підлітка; Дій, крихітко; Американські мрії.

Крім цього, зірка була моделлю Bongo Jeans і обличчям торгової марки Jimmy Choo.

З 2010 року Ніколь Річі одружена з музикантом Джоелом Медденом – братом-близнюком Бенджі Меддена, який одружений з Камерон Діас. Пара виховує двох дітей.

Фото: Ніколь Річі

Теги
актриса , День народження
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка