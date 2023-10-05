Тімур та Інна Мірошниченки розповіли про те, що готуються охрестити прийомного сина Марселя.

Ведучий зазначив, що точної дати поки що не обрали, але хочуть провести таїнство найближчим часом. Подружжя вже обрало хрещених батьків хлопчику.

– Це наші близькі люди, які близькі для нашої сім’ї та дітей. Це ті, кому ми б могли довірити своїх дітей, якщо щось трапиться, – поділилася Інна.

Також вона додала, що один із цих людей має приїхати з-за кордону спеціально для того, щоб охрестити Марселя.

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Якщо з хрещеними подружжя розібралося, то священика ще не знайшли. Вони б могли взяти того, який проводив таїнство хрещення їхніх двох старших дітей, але не знають, у якому патріархаті він служить. До того ж, контакт із ним Мірошниченки втратили.

Раніше Мірошниченки розповіли про рідну матір їхнього прийомного сина. За словами зіркових батьків, жінка за документами не знала, що вагітна.

Фото: Інна Мірошниченко