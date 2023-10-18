Акторка Кортні Кокс зізналася, що дуже шкодує про рішення ввести філери в обличчя. Зірка серіалу Друзі назвала це марнуванням часу.

– У кіноіндустрії так багато тиску з приводу збереження молодості, що ви піддаєтеся, і це схоже на ефект доміно, – пояснила 59-річна знаменитість.

Кортні Кокс визнала, що людина не помічає разючої відмінності, адже бачить себе щодня у дзеркалі, і зміни відбуваються для неї поступово. От про решту світу цього не скажеш, тому суспільство завжди звертає увагу на те, як міняється публічна особа.

Зірка вже не вперше висловлюється проти використання ін’єкційних препаратів.

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– Добре, що їх можна вивести. Я багато чого зіпсувала та, на щастя, змогла виправити більшу частину того що наробила, – додала Кортні Кокс.

Знаменитість визнала, що роками намагалася наздогнати молодість та не усвідомлювала, наскільки дивний вигляд має внаслідок ін’єкцій. Акторка сказала, що нинішня вона, ніколи б не почала ставити експерименти над своєю зовнішністю.

Кортні Кокс – не єдина зірка Голівуду, що вирішила відмовитись від уколів краси. Подібними заяви відзначились Дрю Беррімор, Дженніфер Лопес та колега Кокс за серіалом Друзі Дженніфер Еністон.