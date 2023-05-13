У фіналі Євробачення 2023 виступив рок-гурт Let 3. Представники Хорватії виконали пісню Mama ŠČ, вийшовши на сцену під номером 25.

Хорватська рок-п’ятірка Let 3 запалила Євробачення своїм епатажним виступом.

Учасники заспівали про “маленького підлого психопата”, а в кінці виступу на сцену винесли муляжі ракет.

Частина виконавців була в сукнях, частина – у спідницях. Соліст доповнив свій образ яскравим макіяжем.

Піснею Mama ŠČ Let 3 висміює диктатуру та жагу до влади. У треку є відсилка до Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

Зазначимо, що у ніч з 13 на 14 травня у Ліверпулі (Велика Британія) проходить фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023.

За перемогу змагаються представники 26 країн. Цьогоріч Україну на конкурсі представляє гурт Tvorchi з піснею Heart of steel.