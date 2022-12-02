Шостий випуск романтичного реаліті Холостяк 12 продовжив серію побачень у Дубаї. Цього тижня Алекс Топольський намагався встановити довіру та сильний емоційний зв’язок із учасницями. Як пройшов шостий випуск Холостяка, читайте в матеріалі.

Екстрим із Сашею

На перше індивідуальне побачення тижня вирушила Саша. Алекс запросив дівчину в екстрим-парк лазити з перешкодами. Парі вдалося побороти страх висоти – вони стрибали з вишки, промовляючи, що їм подобається одне в одному.

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Романтики побаченню додало створення спільного фотоальбому.

На байках у пустелю

На екстремальну зустріч до пустелі Топольський запросив Катю та Аліну. Спершу Холостяк прокатав дівчат із вітерцем на мотоциклі, а згодом вирішив навчити їх кермувати ним. Алекс сподівався, що новий досвід допоможе учасницям розкритися та проявити нові грані свого характеру.

З огляду на любов Аліни до мотоциклів, дівчина почувалася на цьому побаченні, мов риба у воді.

Топольському нарешті вдалося запалити іскру у стосунках із Катею – пара зустріла захід сонця ніжним поцілунком.

Почуття на висоті

Сашу Мудру Холостяк запросив насолодитися красою міста з висоти пташиного польоту – спершу з оглядового майданчика, а згодом із кабіни вертольота.

Після насиченого емоціями побачення пару чекала відверта розмова про життя. Саша розповіла Алексу про своє дитинство, а згодом заінтригувала інтимним пірсингом.

І поки конкурентки переконані, що Саша не підходить Топольському, пара закріпила розвиток своїх стосунків довгоочікуваним поцілунком.

Смеш-рум із Вікою

Індивідуального побачення на проєкті дочекалася Вікторія. Топольський допоміг дівчині виплеснути усі негативні емоції. Разом вони трощили кувалдами та битами телевізори у смеш-румі.

Під воду з Медузою

Індивідуальне побачення з Юлею Алекс Топольський влаштував під водою. Холостяк запросив дівчину в один із найбільших океанаріумів у світі.

Після занурення пара вирушила на вечерю, де Алекс подарував Юлі золоті сережки з перлинами.

Хто залишив Холостяк у шостому випуску

На церемонію троянд дівчата вбралися у розкішні східні сукні.

Та перш ніж зробити свій вибір, Алекс Топольський почув, що дівчата думають одна про одну. Напередодні їм запропонували таємно висловитися про конкуренток під запис, щоправда, змінивши голос кожної.

– Вони одна про одну відгукуються не дуже гарними словами. Були й приниження. І вся ця інформація просто мене шокувала, – зізнався Холостяк.

Зважаючи на почуте, Холостяк вирішив не проводити церемонію. Зізнався, хоче на свіжу голову обдумати все та ухвалити рішення без поспіху.

– Дівчата, церемонії сьогодні не буде, – сказав Топольський і швидко залишив учасниць.

Яке рішення ухвалить Холостяк і хто продовжить боротьбу за серце Алекса Топольського, дізнаємося вже наступної п’ятниці.