Холостяк познайомився з рідними дівчат: хто потягнув Топольського доїти корову, а хто – в РАЦС

Одинадцятий тиждень на проєкті Холостяк був особливим. Алекс Топольський познайомився із родинами учасниць. Як пройшов 11 випуск Холостяка і хто залишив романтичне реаліті за крок до фіналу, читайте в матеріалі.

Репетиція весілля

Батьки Каті працюють у РАЦСі, тому знайомство з Топольським розпочалося саме тут. Спершу розпорядниця установи запропонувала парі пройти тест на знання одне одного. Після зустрічі з батьками компанія змінила обстановку на більш неформальну. За сімейною вечерею Алекс більше дізнався про дитинство Каті.

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Під час індивідуального спілкування батько Каті зізнався, що вона обирала між конкурсом Міс Україна та Холостяком. Після слів про те, що Катя йшла на проєкт не за стосунками, Топольський буквально змінився в обличчі.

– Холостяк – це конкуренція, вибір. Вона була готова йти на таку конкурентну боротьбу. Це виклик, нові знайомства. Це цікаво. У душі у будь-якої дівчини є бажання обійти конкуренток, досягти успіху та завоювати симпатії головного героя, – сказав батько Каті.

Після зустрічі з батьками Катя не поспішала прощатися з Холостяком, тож покликала його знімати ролик для кав’ярні. Обравши зручний момент, Алекс вирішив прояснити наміри Каті на проєкті.

– Можливо, неточне було формулювання. Складно передбачати і не можна говорити точно, бо я йшла до людини, яку я не знала. Я могла не сподобатись тобі, ти міг не сподобатися мені. Я дуже сподівалася, що все не просто так і що у нас з тобою щось виникне, – сказала дівчина.

Проте Каті не вдалося остаточно переконати Алекса. З побачення вони пішли з неоднозначними почуттями.

Романтика в корівнику

Заради знайомства з родиною Марини Алекс вирушив у Харківську область. Дівчина зустріла Холостяка у салоні краси, одразу продемонструвавши професійні навички – зробила йому масаж шиї та обличчя.

Згодом пара вирушила на ферму до батька Марини. Пропозиція доїти корів викликала бурхливу реакцію дівчини, і вона втекла, водночас Алекс, здавалося, був готовий іти до останнього.

Після сплеску емоцій у корівнику пара вирушила на сімейну вечерю. Уже традиційно Холостяк завів розмову про мотиви перебування Марини на проєкті.

– Мама не згадала про кохання взагалі нічого, коли говорила про проєкт. Вона говорила про творчу реалізацію, щось нове. Але про кохання та стосунки там нічого не фігурувало. Раніше у відеозверненні мами було те саме, – зауважив Алекс.

Марина дуже хотіла справити гарне враження на Топольського, тому в будь-який спосіб намагалася “контролювати” ситуацію – і розмови батьків, і дитячі фотографії, які вони хотіли показати Алексу.

Знайомство із присмаком інфантильності

Побачення з Сашею Погорєловою стартувало в боулінг-клубі. Перш ніж знайомити Холостяка з батьками, дівчина вирішила представити його друзям. Алекс їм зізнався, що цінує в Саші доброту, щирість і безпосередність.

Знайомство хлопця з батьками було першим досвідом для Саші. Попри хвилювання дівчини, зустріч була дуже теплою.

Тато подарував Алексу брелок у формі кісточки з вигравіюваним іменем Кінгстон. Чоловік зізнався, що вражений вчинком Топольського взяти собаку із притулку.

Після сімейної вечері Алекс і Саша усамітнились. Холостяк зізнався, що атмосфера на зустрічі з батьками була досить гармонійною і легкою. Проте підмітив також надмірну інфантильність Саші.

– У ній дитина ще сидить. У ній є жіночність, але моментів дитинства та якоїсь гри, легкої інфантильності більше. Під час спілкування з батьками це найбільше виявляється. Я не скажу – погано це чи ні. Є як є. Але це романтику трохи вбиває, – зауважив Топольський.

На знайомство – без батьків

Саша Мудра запропонувала Топольському розмалювати футболки.

– У мене був такий план, що він говоритиме про почуття до мене. Можливо, він соромився чи було не на часі. Мені хотілося конкретики – що ця людина відчуває стосовно до мене.

Після спільного арту Саша Мудра зізналася, що сьогодні не буде знайомити Алекса з батьками.

– Хочу, щоб ти мене зрозумів: мої батьки не приїдуть не тому, що я не маю до тебе серйозних намірів, і в жодному разі не тому, що вони не хочуть зустрічатися конкретно з тобою. Просто востаннє, коли я говорила з мамою, вони мали намір їхати відпочивати не в Україні, – пояснила Мудра.

Оскільки Алексу не вдалося зустрітися із мамою, Саша познайомила Холостяка зі своїми друзями.

Згодом пара усамітнилась, а їхнє спілкування було сповнене ніжності – вони лежали і дивилися одне на одного, обіймалися і багато говорили.

– Це делікатні, приємні та тендітні моменти, якими хочеться огортати себе. Але є інший бік стосунків – серйозність намірів і готовність Саші до сімейного життя. Тут, як і раніше, є сумніви. І щоб усе прояснити, мені сьогодні дуже не вистачало спілкування з батьками, – сказав Алекс.

Остання церемонія троянд: хто залишив Холостяк 2022 в 11 випуску

Аби розставити крапки над і, Алекс Топольський влаштував Мудрій сюрприз і запросив маму дівчини на церемонію троянд. Дивлячись в очі, Саша зізналася мамі, що їй дуже бракує довіри та того спілкування, яке було в них раніше.

– У нас обох не було чарівної палички, щоб змахнути і раптом усе стало добре. Але найскладніше у житті – почати. І ми почали. Я дуже рада, що відбулася розмова. Мені було так страшно уявити мамину реакцію, боялася, що можу її цим образити, – зауважила Саша Мудра.

Після відвертої розмови з Сашею та її мамою Алекс Топольський повернувся до дівчат і продовжив церемонію троянд.

Напередодні фіналу Алексу було ще складніше робити свій вибір. Із важким серцем він відпустив одразу двох дівчат – Марину та Сашу Погорєлову.

Катя Лозовицька та Саша Мудра продовжать боротьбу за серце Холостяка. Наступного тижня дівчата вирушать у Португалію на острів Мадейра. Алекс Топольський познайомить Катю і Сашу зі своєю мамою, а згодом зробить свій вибір. Не пропустіть фінал романтичного реаліті Холостяк 2022 уже наступної п’ятниці.