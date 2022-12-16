Холостяк повіз дівчат у Карпати: хто пішов на два побачення, а кого з Топольським розділила стіна

Восьмий тиждень на проєкті Холостяк пройшов у зимових Карпатах. Алекс Топольський провів час із кожною з дівчат, а також намагався дослухатися до своїх почуттів. Хто вирушив на побачення з Холостяком двічі, а кому забракло сміливості руйнувати стіну у стосунках із Топольським? Як пройшов 8 випуск Холостяка 2022, читайте в матеріалі.

Зимова казка з хаскі

На перше індивідуальне побачення з Топольським у Карпатах вирушила Аліна. Пара відвідала Husky House, а згодом каталася на санях, запряжених їздовими собаками.

Зараз дивляться

Алекс вкотре підмітив хвилювання і закритість Аліни. На його думку, дівчина боїться розкриватися, аби не бути ображеною. Однак цей паркан не дозволяє відчувати життя.

– Ми з тобою будемо позбавлятися цього паркану? – запитав він.

Утім намагання Холостяка зруйнувати стіну непорозуміння обернулися на спроби Аліни перекласти на нього всю відповідальність за стосунки.

– Це як гра в одні ворота. Мене це знітило, має бути хоча б 50 на 50, я не можу бути повністю відповідальним за все, що між нами відбувається.

Сноуборд на трьох

Підкорити сноуборд Алекс вирішив з Вікою і Катею. Групове побачення було приреченим від початку: у той час, коли Віка намагалася проявити самодостатність, Катя в усьому шукала допомоги Топольського.

Надмірна увага Холостяка до Каті змусила Віку почуватися в їхній компанії максимально некомфортно. Тож поки Алекс вчив Катю кататися, Віка подолала зимовий спуск самостійно і чекала на пару вже внизу.

– Я розумію, що Катя не вміла кататися, а це досить травмуюче. Однак я почувалася незручно. Мені здалося, що я прийшла на ваше побачення. Мене засмутило все, що відбувалося: ви трималися за руки, коли ми заходили на підйомник, коли ми їхали на ньому. Я чомусь стала “лівою”, – сказала Віка Алексу пізніше.

Холостяк перепросив за таку поведінку, і парі вдалося порозумітися.

Дружба дала тріщину

Індивідуальне побачення Саші Мудрої перетворилося на групове. Напередодні в конкурсі зі сніжками Марина виграла можливість піти на побачення замість когось із дівчат. Однак Саша відмовилась поступитися можливістю побачити Алекса, тож дівчата прийшли удвох.

Топольський запропонував покататися на всюдиході. Марина та Саша довго не могли вирішити, хто сяде поряд із Холостяком у Шерпі. Ця напруженість між дівчатами відчувалася протягом усього побачення – жодна з них не готова була йти на поступки.

– Я помічав невеликі шпильки одна до одної між Сашею і Мариною, навіть завуальовані. Найчастіше хтось уколе, і потім усмішка, – зазначив Топольський.

Гаряче побачення у чанах

На групове побачення-сюрприз Алекс Топольський покликав Юлю Медузу, Сашу Погорєлову та Марину. Враховуючи, що дівчина тільки-но повернулася з побачення, це запрошення стало неабияким шоком.

– Марину я знову запросив на побачення, оскільки я завчасно готував сюрприз для неї та дівчат. Я хочу реалізувати задумане, – пояснив Холостяк.

Зрештою Алекс і дівчата каталися на родельбані. Дорогою кожен із них мав запам’ятати власну цифру, яка виявилася кодом до планшета.

Щоб розслабитися після яскравих емоцій на родельбані, Топольський із дівчатами пішли купатися в чанах.

Побачення закінчилося сльозами – рідні дівчат записали для них щемливі відеозвернення.

Хто залишив Холостяк 2022 у 8 випуску

Церемонія троянд нагадала справжню зимову казку – дівчата вбралися у шикарні білосніжні сукні з камінням і хутром.

Червоні троянди від Топольського отримали Віка, Саша, Катя, Марина, Саша Мудра та Юля.

Водночас з Аліною Холостяк вирішив попрощатися. Своєю поведінкою дівчина показала, що не готова руйнувати стіну, яку сама ж звела між ними.

– Я бажаю тобі щастя, – сказав Топольський наостанок.

Наступний тиждень на Холостяку 2022 пройде під девізом самоврядування. Просто на церемонії Алекс покликав на індивідуальне побачення Юлю Медузу. Він також залишив три запрошення і запропонував дівчатам самостійно вирішити, хто піде на два індивідуальних побачення, а хто на групове. Відтак у 9 випуску на індивідуальні побачення з Холостяком вирушать Катя і Саша Мудра, а на групове – Віка, Марина та Саша. Організувати зустрічі також належить дівчатам.