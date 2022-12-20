Холостяк Алекс Топольський зістрибнув із найвищої вежі Лас-Вегаса: Всередині вирував страх

Холостяк Алекс Топольський зістрибнув із найвищої вежі Лас-Вегаса. Ролик підприємець поділився у своєму Telegram-каналі, де поділився емоціями від досягнення.

Так, на відео можна побачити, як Алекс посміхається перед стрибком, після чого інструктор перевіряє страхову систему на тілі Холостяка. Після цього Топольський підходить до краю виступу та його штовхає інструктор.

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– На мене одягли костюм, у якому я виглядав як персонаж із мультфільму Телепузики. І хоча ви бачите як я посміхаюся – повірте, всередині вирував страх, – зізнався Холостяк.

Алекс додав, що вчепився в поручень руками, і запитав інструктора, чи надійно прикріплений трос. Після ствердної відповіді його штовхають із краю платформи й він летить униз.

– Усередині мене під час стрибка все завмерло. Але коли я приземлився, все стиснуте в мені звільнилося. Я зрозумів, що хочу ще, але щось крутіше, – додав бізнесмен.

Після цього підприємець стрибнув із парашутом із літака. Топольський зазначив, що перші 30 секунд польоту запам’яталися йому адреналіном, а коли розкрився парашут, він почав отримувати задоволення від побачених пейзажів з висоти пташиного польоту.

Нагадаємо, що Алекс – головний герой реаліті Холостяк 12. Йому 35 років, і він родом зі Львова. Одразу після закінчення університету переїхав до США будувати кар’єру. Після важкого життя емігранта він зумів досягти успіху, і тепер займається нерухомістю в Маямі.