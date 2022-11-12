Учасниця романтичного реаліті Холостяк 12 Аліна Єршова прокоментувала конфлікт із конкуренткою Олександрою Мудрою, а також зізналася, що на третьому тижні думала про те, щоб залишити проєкт.

Аліна наголосила, що не хоче говорити про поведінку інших учасниць, проте варто пояснити свою позицію.

— Я не поважаю людей, які порушують особисті межі інших принизливим ставленням і моральним пресингом. Щось типу булінгу, але це вже зовсім не діти… Там, де я можу запобігти цьому — припинятиму і не замовчуватиму, — написала Єршова в Instagram.

Нагадаємо, цього тижня Саша була господинею будинку, але дівчата точно не очікували від неї таких жорстких правил — хтось мав робити їй масаж, хтось макіяж. Учасниці зазначили, що Саша встановлювала свої правила і ні на кого не зважала. Також дівчат обурило, що поведінка Мудрої з Алексом і конкурентками дуже відрізнялася.

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Масла у вогонь цього тижня підлило змагання на стадіоні. Аліні не сподобалося, що Алекс спостерігав за тим, як дівчата пітніють.

— Він не приєднався до нас, а тільки стояв і дивився, ніби зі свого п’єдесталу, як ми боремося. Це було більш принизливо, ніж азартно. У той момент я думала, як же він тішиться зараз тому, що дівчата “випльовують” свої легені заради такого Аполлона. Абсурдна ситуація. Повний дебілізм, – наголосила Аліна.

Церемонія троянд стала для дівчини останньою краплею. Аліна поверталася до будинку у ролі господині, проте із почуттям розчарування.

— Поки що маю бажання залишити весь цей бруд і піти додому. Подивимося, що буде далі, — підсумувала Єршова.

Чи наважиться дівчина залишити проєкт і припинити боротьбу за серце Холостяка Алекса Топольського, дізнаємось у п’ятницю, 18 листопада.