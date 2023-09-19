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Хочу, щоби мене нарешті вбили: Кіану Рівз благав творців Джона Віка вивести його з франшизи

19 Вересня 2023, 17:08
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Хочу, щоби мене нарешті вбили: Кіану Рівз благав творців Джона Віка вивести його з франшизи
Джерело: Depositphotos

Голівудський актор Кіану Рівз хотів, щоби четверта частина екшену Джон Вік стала останньою для його персонажа. За словам продюсера кінофраншизи Безіла Іваника, Рівз буквально благав команду творців стрічки вбити його героя. Адже усі частини фільму, що послідували за першою, виснажували зірку у фізичному та емоційному плані.

– Для нього кожне повернення було дуже важким. Щоразу він казав, що більше не може. Ми з ним погоджувались, а потім лишали герою шанс почати все знову, – зізнався Іваник.

Цікаво, що кілька років тому Рівз заявляв, що гратиме у кінофраншизі допоки його “тримають ноги”. У січні режисер Чад Стагелські розповів, що для картини обрали неоднозначний фінал, хоча спочатку дійсно думали про те, щоби пристати на прохання Рівза.

– Мабуть, доведеться слідувати принципу “ніколи не кажи ніколи”. Я б не став грати у продовженні без Чада. Хоча, як на мене, Джон Вік дійсно мав би знайти спокій, – сказав Кіану Рівз після виходу четвертої глави фільму.

На початку цього літа стало відомо, що пʼята частина бойовика офіційно запущена у виробництво студією Lionsgate. Тож, неодмінно дізнаємося, чи зʼявиться там Кіану Рівз, чи таки його прохання були почуті.

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Джерело
Variety
Теги
Кіану Рівз
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