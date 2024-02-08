Американська телекомпанія HBO замінить проросійського актора сербського походження Мілоша Биковича в третьому сезоні серіалу Білий лотос.

Хто зіграє в Білому лотосі замість путініста Биковича

Замість Мілоша Биковича в третьому сезоні серіалу з’явиться болгарський актор Джуліан Костов. Він зіграє другорядного російського персонажа, роль якого мав зіграти проросійський актор, який підтримує війну в Україні.

Відомо, що зйомки сезону почнуться найближчим часом на острові Самуї, Пхукеті та в Бангкоку.

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Нагадаємо, у січні стало відомо, що Мілош Бикович отримав роль у Білому лотосі. Крім критики з боку глядачів, HBO зіткнулася і з критикою від МЗС України. Проросійський актор не тільки підтримує війну, а й має громадянство РФ.

Невдовзі стало відомо, що Мілоша Биковича виключили з акторського складу Білого лотоса. Сам путініст, звичайно ж, засмутився, зробивши цинічну заяву. Він сказав, що виріс у країні, в якій була війна, незважаючи на це, свою позицію змінювати не збирається.