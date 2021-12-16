Американська компанія HBO придбала права на український фільм Погані дороги. Тепер користувачам супутникового та кабельного телемовлення буде доступною популярна картина від режисера Наталії Ворожбит.

За сюжетом, робота складається з п’яти новел про мешканців Донбасу, які живуть по різні боки лінії фронту. Картина поставлена на основі п’єси Наталії Ворожбит, яка також стала режисеркою.

Після прем’єри 3 вересня 2020 року на Венеціанському кінофестивалі український фільм визнали у всьому світі. Наприклад, вже у грудні цього року робота увійшла до лонг-листа номінантів на американську кінопремію Оскар у категорії Найкращий іноземний фільм.

Вона з’явилася у списку з іншими 93 роботами з усього світу, які змогли достукатися до сердець кінокритиків та публіки. Вже 21 грудня список звузиться до 15 номінантів. Сама церемонія запланована на 27 березня 2022 – вручення статуеток відбудеться в Лос-Анджелесі.

Не лише картина Ворожбит завойовує закордонних глядачів — фільм українського режисера Віллена Новака Чому я живий переміг на двох міжнародних фестивалях. Стрічка заслужено визнана найкращою картиною на Європейському кінофестивалі Великої Британії та найкращим повнометражним фільмом на Future of Film Awards.