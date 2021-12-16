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HBO придбала український фільм Погані дороги

16 Грудня 2021, 12:08
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Погані дороги

Американська компанія HBO придбала права на український фільм Погані дороги. Тепер користувачам супутникового та кабельного телемовлення буде доступною популярна картина від режисера Наталії Ворожбит.

За сюжетом, робота складається з п’яти новел про мешканців Донбасу, які живуть по різні боки лінії фронту. Картина поставлена на основі п’єси Наталії Ворожбит, яка також стала режисеркою.

Після прем’єри 3 вересня 2020 року на Венеціанському кінофестивалі український фільм визнали у всьому світі. Наприклад, вже у грудні цього року робота увійшла до лонг-листа номінантів на американську кінопремію Оскар у категорії Найкращий іноземний фільм.

Вона з’явилася у списку з іншими 93 роботами з усього світу, які змогли достукатися до сердець кінокритиків та публіки. Вже 21 грудня список звузиться до 15 номінантів. Сама церемонія запланована на 27 березня 2022 – вручення статуеток відбудеться в Лос-Анджелесі.

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Не лише картина Ворожбит завойовує закордонних глядачів — фільм українського режисера Віллена Новака Чому я живий переміг на двох міжнародних фестивалях. Стрічка заслужено визнана найкращою картиною на Європейському кінофестивалі Великої Британії та найкращим повнометражним фільмом на Future of Film Awards.

Джерело
Українська кіноакадемія
Теги
HBO , Фільм
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