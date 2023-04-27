Стримінгова платформа HBO представила тизер другого сезону І просто так. Це продовження легендарного серіалу Секс і місто, тож тепер HBO показав уривки з другого сезону.

Традиційно, у хвилинному ролику показали головних героїнь – Керрі, Шарлотту і Міранду, навколо яких і крутиться весь сюжет. У відео також з’явився й Ейдан – це колишній хлопець Бредшоу. На його роль покликали того самого актора з оригінального серіалу – Джона Корбертта. Судячи з усього, в серіал не повернеться актриса Кім Кетролл, яка грала четверту подружку, Саманту Джонс.

– Ми були в захваті від дискусій, викликаних персонажами та їхніми історіями. Ми пишаємося роботою, яку виконали режисер Майкл Патрік Кінг і наші чудові сценаристи, продюсери, актори та знімальна група. З нетерпінням чекаємо, щоб показати глядачам другий сезон, – заявила керівниця відділу оригінального контенту HBO Max Сара Обрі.

Прем’єра відбудеться в червні 2023 року, але представники не назвали точних дат.

Нагадаємо, що раніше ходили чутки про повернення Саманти Джонс у серіал І просто так. Раніше повідомлялося, що сценаристи “вбили” героїню, але вона просто переїхала до Лондона. Втім, здогадки фанатів і натяки сценаристів так і не виправдалися – четверта подружка все ж не з’явиться у продовженні серіалу.