Ведучий Слава Дьомін розповів, що мати вимагає в нього аліменти. Жінка подала до суду, щоб син виплачував їй гроші.

Відомо, що в Слави з мамою погані стосунки, оскільки в дитинстві вона лупцювала його до крові. Наразі жінка живе в Італії, Дьомін зізнався, вона писала йому кілька разів під час повномасштабної війни в Україні та цікавилася життям онука.

– Мені здається, мама не може подавати до суду на свого сина на якісь аліменти, а це з її боку сталося. Я їй завжди говорив про це і говоритиму. Бажаю їй тільки добра, але нехай не чіпає мене і мою родину. Суд аліменти призначив, але наразі не було жодних документів… Вона ж в Іспанії живе за щось. Виходить, вона там працює, а просить аліменти тут в Україні. Ну, це трохи дивно, тому над цим працює мій адвокат, – сказав Дьомін.

Каже, український суд призначив виплати, але суддя назвав питання моральним та не знав, як відповісти.

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– Ну окей, оплачуватиму. Хочеш? Без запитань, якщо ти вважаєш, що таким чином можна купити любов свого сина. Ну, заради Бога… Поки що від неї немає претензій, документів та рахунку, куди виплачувати аліменти, – сказав Слава.

Слава Дьомін ріс без батька, його виховувала лише мама. В 2021 році ведучий зізнався, що в дитинстві страждав від фізичного насильства з її боку. Каже, коли жінка починала його бити, вона не мала стопу.

У 18 років Дьомін навіть хотів позбавити матір батьківських прав, проте на її поведінку ніхто не міг вплинути, оскільки вона працювала в управлінні внутрішніх справ.

Фото: Слава Дьомін