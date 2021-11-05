Тарабарова зізналася, що ідея кліпу виникла у неї абсолютно спонтанно. Вона хотіла передати шанувальникам настрій божевільних вечірок та приємних спогадів, тому і наважилася написати колегам по сцені.

Але зібратися разом виявилося досить складно, оскільки у всіх дівчат є щільні робочі графіки, творчі проекти та діти.

– Єдиний вільний день у всіх був 19 жовтня, тоді частина дівчат перебувала у Стамбулі. Тож було ухвалено рішення летіти з командою в Стамбул і знімати все там, – поділилася Тарабарова.

Шанувальники гурту зазначили, що відео вийшло дуже атмосферним. Проте дехто з підписників хотів, щоб всі дівчата заспівали разом.

Нагадаємо, що гурт Real O утворився у 2008 році після участі дівчат у Фабриці зірок. Тоді колектив продюсувала Наталія Могилевська. Після чотирьох років перший склад гурту почав розпадатися, а на їхнє місце приходили нові учасниці.

Після виходу з Real O дівчата почали самостійно розвиватися і будувати сольні кар’єри. Регіна Тодоренко стала ведучою тревел-шоу Орел і Решка, потім переїхала в Москву, запустила власне YouTube-шоу, вийшла заміж за Влада Топалова і народила сина.

Олена Кушніренко також переїхала в Москву, де почала працювати хореографом-постановником. Вийшла заміж за учасника Фабрики зірок 3 Віталія Чирву і народила сина.

Ліна Міцукі співає і проводить вокальні марафони. Вона зустрічається з солістом гурту 5’nizza Андрієм Запорожцем (SunSay).

Світлана Тарабарова стала відомою співачкою, вийшла заміж за свого директора Олексія Бондаря і народила двох дітей.