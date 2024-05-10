Гурт Друга Ріка зіграв концерт для поранених військових у центрі Recovery

Гурт Друга Ріка виступив у реабілітаційному центрі Recovery у Полтаві, де відновлюються важко поранені українські військові.

Гурт Друга Ріка виступив перед військовими – відео

Музиканти влаштували акустичний концерт, до якого увійшли композиції з альбомів Піраміда, Рекорди, а також останній сингл Чи ти почув?

Крім цього, гурт приділив час спілкуванню з військовими. Вони обговорили ситуацію на фронті й важливість єдності між захисниками і тими, хто залишається в тилу.

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– Ми всі сьогодні певною мірою маємо бути терапевтами задля того, щоб допомогти нашим хлопцям і дівчатам відновитися після поранень. Ми зобов’язані підтримувати й допомагати, кожен у міру своїх можливостей та ресурсів. Співати, грати музику – напевно, це найменше, що ми можемо зробити як гурт. І якщо від нашої творчості їм хоч на хвилину стало добре – усе це не марно, – зазначив лідер гурту Друга Ріка Валерій Харчишин.

Національну мережу інноваційних реабілітаційних центрів Recovery заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги Силам безпеки й оборони України. Окрім Полтави, центри надають безоплатні послуги військовим у Києві, Львові, Рівному, Вінниці, Черкасах, Хмельницькому, Одесі (два заклади) і на Дніпропетровщині (три заклади).

Загалом у центрах національної мережі вже отримали реабілітаційну допомогу понад 9 тис. пацієнтів. У планах засновників проєкту Recovery розширити мережу щонайменше до 18 інноваційних реабілітаційних центрів, де щороку можуть відновлюватися близько 25 тиc. військових.

Нещодавно перед військовими виступила вагітна Джамала. Вона завітала до київського центру Recovery й подякувала хлопцям та дівчатам, які невтомно дають відсіч ворогу.