Гречка була топ: учасник Холостячки 2 розповів, як нагодував Усика після бою

Учасник реаліті Холостячка 2 Вінченцо Дулепа, який живе і тримає ресторанний бізнес у Лондоні, поділився, що після бою йому довелося годувати Олександра Усика, бо англійці про це не подбали.

За словами Вінченцо, бій Усика з Джошуа він дивився на стадіоні, а перемога нашого бійця викликала у нього гордість за українську націю.

Я кричав і вболівав за Усика всі 12 раундів. Я посадив голос повністю. Прокидається все більше і більше гордості, що ти українець, а Олександр Усик творить історію! – зазначив учасник Холостячки 2.

Він розповів, що два тижні тому познайомився з хлопцями з Києва, вони прилетіли на бій, а як виявилося вони в дуже близьких колах з Усиком.

– Після бою ми їхали в ресторан святкувати (це було о 02.00), у Самсона (хлопець з Києва) задзвонив телефон, і йому друг каже: Ти говорив у тебе є знайомий, в якого ресторан в Лондоні, треба погодувати Саню, англійці нічого не підготували, – поділився Вінченцо.

Бізнесмен додав, що коли вони приїхали о 03.00 в ресторан, то він приготував вечерю для Усика.

– Ми приїхали в ресторан десь о 03.00. Я зробив поїсти нашій легенді, а як виявилося вони зупинилися в готелі, який розташований у п’яти хвилинах від мого ресторану. Ми відвезли їжу, і забрали хлопців з команди Усика, а Саня пішов після бою відпочивати, – розповів ресторатор.

За його словами, з іншими хлопцями вони сиділи до 06.00.

– Після ми пішли відпочивати і вранці мені дзвонить Самсон і каже: Друже, підтягуйся в готель до Усика, сфотографуєшся з хлопцями! І ось я стою з Усиком і питаю його, як вчора поїв, а він каже: Гречка була топ. Спасибі! – підсумував Вінченцо Дулепа.

Бій Усик – Джошуа

26 вересня в Лондоні Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа, відібравши у нього відразу чотири пояси.

Для 34-річного українця це був 19-й професійний поєдинок, і всі вони були переможними.

На рахунку 31-річного британця – 26 поєдинків, з яких два принесли поразку.

Усик став третім боксером в історії, який спочатку завоював чемпіонські пояси у важкій вазі, а після цього – в суперважкій вазі. Раніше це вдавалося лише американцю Евандеру Холіфілду і британцю Девіду Хею.