Граймс змінила ім’я спільної з Ілоном Маском доньки. Тепер дитину зірок звуть Y або Why (Чому).

Раніше вона називалася як Екса Дарк Сідерель, але тепер співачка вирішила поекспериментувати.

– Вона тепер Y, або Чому?, або просто ? (але уряд цього не визнає). Це цікавість, вічне питання… тощо, – зазначила артистка.

She’s Y now, or “Why?” or just “?” (But the government won’t recognize that). curiosity, the eternal question, .. and such. Зараз дивляться — ???????????????????????? (@Grimezsz) March 23, 2023

Щоправда, поки що невідомо, чи справді в документі є змінене ім’я.

Нагадаємо, що це друга спільна дитина Граймс та Ілона Маска – першою був хлопчик X Æ A-12, якого співачка народила 2020 року.

Щодо дівчинки, то про неї стало відомо в березні 2022 року – вона з’явилася від сурогатної матері.

Тоді Грайс пояснила ім’я Екса Дарк Сідерель. Exa – це відсилання до суперкомп’ютерного терміна, а Dark – це невідоме.

Слово Siderael є ельфійським – воно означає істинний час всесвіту, зоряний час, глибокий космос. Також це відсилання до улюбленого персонажа зі всесвіту Володаря перснів Галадріель.

Нагадаємо, що Граймс і Маск розлучилися у вересні 2021 року. Тоді вони зізналися, що розійшлися в хороших стосунках. Тоді мільярдеру потрібно було перебувати в Техасі, а співачці – у Лос-Анджелесі.