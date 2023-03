Граймс змінила ім’я спільної з Ілоном Маском доньки. Тепер дитину зірок звуть Y або Why (Чому).

Раніше вона називалася як Екса Дарк Сідерель, але тепер співачка вирішила поекспериментувати.

She’s Y now, or “Why?” or just “?” (But the government won’t recognize that). curiosity, the eternal question, .. and such.

— ???????????????????????? (@Grimezsz) March 23, 2023