Співачка Оля Полякова сьогодні відзначає день народження. Їй виповнилося 45 років. З такої нагоди старша донька Суперблондинки Марія власноруч спекла мамі торт.

Маша Полякова спекла мамі іменинний торт

На святкування Маша прийшла у вечірній сукні із вирізами, у яких було видно сліди від операції, що її нещодавно перенесла Полякова-молодша. Вона зауважила, що і так всі знають про хірургічне втручання, тож немає сенсу нічого приховувати, і показала їх крупним планом.

Відновлення після операції не завадило Маші зробити мамі подарунок власними руками – спекти торт та прикрасити його малиною та мʼятою. Оля Полякова одразу вирішила пригостити всіх гостей авторським смаколиком.

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– Вона до шостої ранку готувала своїми руцями торт, який принесла сюди. Зараз усі будемо куштувати, – зауважила артистка, подякувавши доньці.

Свої народини співачка відзначила онлайн-марафоном, під час якого збирала кошти для медиків 53 бригади медичної роти. Задонатити міг кожен, хто хотів привітати Олю Полякову з днем народження.