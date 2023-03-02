Квитки на Євробачення 2023 у Ліверпулі надійдуть у продаж 7 березня о 14:00. Шанувальники мають можливість потрапити на всі дев’ять шоу. Найдорожчі квитки обійдуться у майже 17 тис. грн.

На які шоу Євробачення 2023 можна купити квитки:

вечірня генеральна репетиція 8 травня; денна генеральна репетиція 9 травня; перший півфінал Євробачення 9 травня; вечірня генеральна репетиція 10 травня; денна генеральна репетиція 11 травня; другий півфінал Євробачення 11 травня; вечірня генеральна репетиція 12 травня; денний передпоказ 13 травня; гранд-фінал Євробачення 13 травня.

Як можна купити квитки на Євробачення 2023

Квитки на Євробачення надійдуть у продаж на сайті Ticketmaster UK. Купити їх можна із будь-якої країни, однак за один раз шанувальники можуть придбати квитки лише на одне шоу.

Щоб купити квиток, потрібно мати обліковий запис на сайті. Тож, аби не гаяти часу, радимо зареєструватися вже зараз.

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Ціни квитків на Євробачення 2023

Квитки на півфінали Євробачення 9 і 11 травня коштуватимуть від £30 до £290 (орієнтовно від 1 330 до 12 859 грн). А щоб потрапити на фінал конкурсу, доведеться заплатити більше – від £80 до £380 (орієнтовно від 3 547 до 16 850 грн).

Водночас, біженці з України можуть потрапити на Євробачення 2023 безкоштовно – уряд Британії вирішив виділити 3 тис. квитків.